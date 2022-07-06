إنقاذ شاب بأول جراحة ميكروسكوبية لتوصيل يد مبتورة في «بنها الجامعي»

تمكن فريق طبي بمستشفيات بنها الجامعي من إنقاذ حياة شاب بأول جراحة ميكروسكوبية لتوصيل يد مبتورة بمستشفى بنها الجامعي، والتي تعد هذه الأولى من نوعها في المستشفى، فيما استقرت حالة الشاب المريض، وكرَّم المستشفى الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة بمنتهى الدقة.

الأولى من نوعها ببنها الجامعي

الجراحة تعد الأولى من نوعها لتوصيل يد مبتورة بالكامل لمريض يبلغ من العمر 42 عاما، وتعتبر هذه العملية من أكثر العمليات تعقيدا وتحتاج إلى فريق طبي على أعلى مستوى في الجرحات التجميلية والميكروسكوبيه وتم توصيل جميع الأعصاب والشرايين والأوتار المتهكتة مع تثبت العظام، وتم نجاح العملية بشكل كامل والمريض الآن في حالة مستقرة.

الفريق الطبي للجراحة

تكوَّن الفريق الطبي من مجموعة من أطباء جراحة التجميل بكلية الطب ومستشفى بنها الجامعي الدكاترة محمد حسين فهمي مدرس الجراحة العامة وجراحة التجميل، ومصطفى سعيد عابدين مدرس مساعد الجراحة العامة وجراحة التجميل، ومصطفى شبل طبيب مقيم الجراحة العامة، وأحمد شرف طبيب مقيم الجراحة العامة، وإسراء الباز طبيب مقيم الجراحة العامة بإشراف الدكتور جمال الهباء رئيس وحدة جراحة التجميل بمستشفى بنها الجامعي

وكرمت إدارة مستشفيات بنها الجامعية فريق الجراحة بحضور الدكتور محمد الأشهب عميد كلية طب بنها، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعي، والدكتور عماد عبد الحافظ رئيس قسم الجراحة العامة.