وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في صبيا.. مدينة ساحرة ومزار أثري

قبل وقت قليل من حلول عيد الأضحى المبارك، حددت الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية موعد ووقت صلاة عيد الأضحى 2022 في صبيا، إذ تجدر الإشارة إلى أنّ وقت الصلاة الشرعي لعيد الأضحى المبارك يتم دخوله عند الشمس، ويرتفع في السماء رمحًا، ويكون أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية الموافق للتقويم الهجري 10/ ذي الحجة/ 1443 الموافق للتقويم الميلادي 10 يوليو الجاري.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في صبيا

وحسبما حددته الجهات المختصة، فإن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في صبيا يختلف عن غيره من المدن السعودية، إذ إنّه سيكون في تمام الساعة 06:05 صباحًا.

موقع محافظة صبيا

ومحافظة صبيا هي إحدى محافظات منطقة جازان إحدى المناطق الإدارية للمملكة العربية السعودية، وتقع في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعودية، في السهل الممتد بين جبال السروات شرقا والشواطئ الشرقية للبحر الأحمر غربًا.

وتحديدا فإن مدينة صبيا تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة جازان قاعدة المنطقة حيث تبعد عنها بنحو أربعين كيلومترا، وتقع في الجنوب الغربي من مدينة أبها بمنطقة عسير وتبعد عنها بمسافة مائة وستين كيلومترا، وتقدر المسافة بينها وبين البحر الأحمر بستة وعشرين كيلو مترا، وفق ما ذكرته وسائل إعلام سعودية.

وجهة سياحية ومزار أثري

وتمتاز محافظة صبيا بشواطئ ساحلية ساحرة تمتد عبر شريط ساحلي يقدر بـ50 كيلومترا تقريبا، تقع عليه مناطق سياحية في منتهى الروعة والجمال، وهو الأمر الذي يجعل تلك الشواطئ مقصداً للعائلات والأفراد في المناسبات لقضاء وقتًا ممتعًا والاستمتاع بالمناظر الخلابة، كما تحتوي على عدد من الآثار التاريخية التي تزيد من قيمة وبهاء المدينة.