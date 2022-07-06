محامي المتهم بقتل نيرة: الديب متضامن مع موكلي.. وآلاف الناس متعاطفين معه

قال أحمد حمد، المحامي بالنقض ودفاع المتهم محمد عادل، المتهم في قضية قتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، إنّه تواصل مع أسرة المتهم محمد عادل، التي أكدت أنّها لم تتواصل مع المحامي فريد الديب.

فريد الديب وقضية نيرة أشرف

وأضاف محامي المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، في بث مباشر لـ«الوطن»، أنّه تواصل مع مدير مكتب المحامي فريد الديب، وأكد عدم وصول أي خبر له بشأن المشاركة في القضية، مؤكدا أنّ الديب كغيره من عشرات أو آلاف المحاميين الذين تواصلوا معه ومتضامنين مع محمد، ومتطوعين للدفاع عنه.

وأوضح حمد، أنّه جاء اليوم إلى قاعة المحكمة، للحديث مع المتهم محمد عادل، قائلا: «جاي النهارده مش عشان النطق بالحكم، جاي أقول لمحمد كلمتين، مش عاوز اللي هتسمعه النهاردة يهزّك من جواك، أو إنه النهاية، لا لسه قدامنا نقض».

وتابع: «كمان جاي النهارده أوصل له رسالة من جموع الشعب، وآلاف الناس اللي تواصلوا معايا ومتعاطفين مع محمد، لا نبرئ القتل، محمد أخطأ، لكن الناس شايفة إن محمد ضحية، تم ابتزازه ماديا وعاطفيا، آلاف الناس عرفوا الحقيقة، وأدركوا حقيقة محمد».

المتهم في قضية نيرة أشرف

وأشار محامي المتهم، إلى أنّه هو من سيتولى النقض الخاص بقضية المتهم محمد عادل، وأنّه لم يتواصل مع المتهم منذ النطق بالحكم، مضيفا أنّ والدة المتهم لديها تصريح زيارة منذ يومين، لكنها لم تستطع رؤية ابنها حتى الآن.

وعلّق محامى المتهم على لفظ «ديّة»، الذي انتشر على صفحات السوشيال ميديا، كحل لتخليص المتهم من عقوبة الإعدام، قائلا: «ليس هناك لفظ ديّة في القانون المصري».