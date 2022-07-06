السيسي: الناس بتسأل بنعمل العاصمة ليه؟.. البلاد بتعمر نفسها عشان يبقى ليها شأن

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الحكومة الذكيّة تكلف الدولة 100 مليار جنيه، لتقديم خدمات للمواطنين بسهولة ويسر في ظل التحول الرقمي الذي تنفذه الدولة.

مصر الرقمية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات «مصر الرقمية» التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «الناس بتقول انتوا بتعملوا العاصمة ليه؟، انتوا معاكوا فلوس للحكاية دي، ما تدونا الفلوس دي نعيش بيها، بس البلاد مش بتعيش كده، البلاد بتقعد تبني وتعمر بنفسها عشان تاخد مكانها وسط الأمم، وده مبيجيش غير بالأفكار والصبر والتضحيات».

الدول المتقدمة

وتابع الرئيس: «لما جيت على مراكز البيانات دي وطرحناها كان بعيد علينا، وكانو بيقولوا هتجيبوا الفلوس دي منين، ولكن لو كنتوا عاوزين تعملوا دولة ليها شأن زي ما بتشوفوا في الدول المتقدمة، شوفوا بنشتغل إزاي».