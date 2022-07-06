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بعد حكم الإعدام.. المتهم يطالب بتفريغ هاتفه المحمول

كتب:

منة عبده
10:47 ص | الأربعاء 06 يوليو 2022
المتهم بقتل نيرة أشرف.. صورة أرشيفية

المتهم بقتل نيرة أشرف.. صورة أرشيفية

كشف محامي المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، أنه عقب النطق بحكم الإعدام، طالب المتهم محمد عادل، بتفريغ هاتفه المحمول، مشيرا إلى أن المحمول عليه عدد من الصور الخاصة، التي تجمع بينه وبين الطالبة نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة. 

وأشار محامي المتهم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن هناك صور تجمع بينه وبين الطالبة نيرة أشرف، تم حذفها وتم استرجاع جزء منها على الذاكرة. 

وأكد محامي المتهم، أن هذه هي المرة الأولى التي يتواصل فيها مع المتهم محمد عادل.

وأضاف محامي المتهم، أن محمد أعطاه رسالة شخصية لوالدته، وقال له: «طمنوني على أمي». 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.