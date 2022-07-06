إعادة فتح طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بعد رفع آثار حادث انقلاب سيارة نقل

شهد طريق مصر إسكندرية الزراعي، عودة حركة السير إلى طبيعتها، بعد توقفها نتيجة انقلاب سيارة نقل ثقيل أمام مزلقان أبنهس في نطاق محافظة المنوفية، حيث تم الدفع بمعدات لإزالة آثار انقلاب سيارة النقل الثقيل، وسط تواجد كافة الجهات التنفيذية والأمنية ومسؤولي الوحدة المحلية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتقال الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمكان الحادث

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وتعليمات سامي سرور، رئيس مركز ومدينة قويسنا، توجه الدكتور مصطفى صعوان، نائب رئيس المدينة، فور تلقي بلاغ بانقلاب سيارة نقل محملة «كونتاينر» أمام مزلقان أبنهس، حيث تم فتح الطريق وتحريك السيارة و«الكونتاينر» بواسطة لودر مجلس مدينة قويسنا.

وأشارت الوحدة المحلية بقويسنا، في بيان لها، أنه تم رفع الحادث بالمساعدة الفنية بلودر مجلس مدينة قويسنا تحت الإشراف المروري للإدارة العامة للمرور المركزي قسم مرور قويسنا الزراعي، وبحضور اللواء عماد بهنسي، مساعد اللواء مدير الإدارة العامة للمرور، والعقيد عبد الهادي النحاس، والمقدم طارق قنديل، رئيس قسم مرور قويسنا، والمقدم مصطفى الضبع، مدير مرور قويسنا، والعقيد عبدالهادي النحاس، رئيس مباحث وسط الدلتا.

لا إصابات أو وفيات في حادث الطريق الزراعي

وأكدت الوحدة المحلية بقويسنا في بيانها، أن الحادث نتج عن انقلاب سيارة نقل محملة كونتاينر أمام مزلقان أبنهس، مؤكدة أن الحادث لم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات «الحمد لله لا توجد أي إصابات أو فيات وتم فتح الطريق للمارة».

وكان الطريق الزراعي قد توقف لمدة ساعة تقريبا بسبب الحادث، وحتى انتقال كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث.