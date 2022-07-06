إزالة 17 حالة تعدي في حملة مكبرة على 5 مراكز بمحافظة البحيرة

شنت أجهزة محافظة البحيرة عدة حملات مكبرة في مدن ومراكز المحافظة، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بشأن تكثيف حملات إزالة كافة التعديات نهائيا وبشكل فوري في المهد، موجها بمصادرة المعدات المستخدمة في المخالفة والمواد المستخدمة في البناء.

حملات مكبرة لإزالة التعديات

ووجه محافظ البحيرة بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، مشداد على الالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي شنتها الوحدات المحلية بنطاق 5 مراكز عن إزالة 17 حالة تعدي بإجمالي مساحة بلغت 1598 م2.

وشملت التعديات إزالة 7 حالات تعدي بمساحة 700 م2 بدمنهور، و3 حالات تعدي بمساحة 350 م2 ببدر، و5 حالات تعدي بمساحة 288 م2 بأبو المطامير، بالإضافة إلى حالة تعدي بمساحة 160 م2 بالدلنجات، وحالة تعدي بمساحة 100 م2 برشيد.

إزالة التعديات في مركز حوش عيسى

كان قد شهد مركز حوش عيسى خلال الأيام الماضية، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أسفرت عن إزالة 9 حالات تعدي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شهد مركز كوم حمادة أيضا، حملات مكبرة بعدد من القرى، أسفرت عن إزالة 4 حالات تعدي، وتم مصادرة مواد البناء واتخاذ الإجراءات اللازمة.