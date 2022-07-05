إطلاق التيار الكهربائى لمشروعات «حياة كريمة» في عزبة «البوصة» بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، إطلاق التيار الكهربائي بالمشروعات التي يجري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في عزبة «البوصة»، التابعة لمركز أبوتشت، وذلك تمهيداً لبدء التشغيل التجريبي لهذه المشروعات، وبدء تقديم الخدمات للمواطنين بها.

تذليل معوقات استلام مشروعات «حياة كريمة»

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، الذي عقده محافظ قنا بديوان عام المحافظة، قبل قليل، لبحث تذليل معوقات استلام مشروعات «حياة كريمة» التى تم الانتهاء من تنفيذها، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بمحافظة قنا.

وقال «الداودي» إن محافظة قنا حظيت بأن تكون أولى المحافظات التي شهدت افتتاح أول مجمع للخدمات الحكومية والخدمات الزراعية، وأول وحدة صحية على مستوى الجمهورية، تم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، في قرية «المراشدة» التابعة لمركز الوقف، والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال زيارته لمحافظة قنا في ديسمبر من عام 2021.

تغيير شكل الريف في قرى محافظة قنا

وأضاف محافظ قنا أن مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ساهمت في تغيير شكل الريف في قرى محافظة قنا، بوضعها في مستوى واحد مع المدن، موجهاً الشكر لمسئولي الأجهزة التنفيذية على جهدهم المبذول في تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، مما أسهم في إنجاز تلك المشروعات في زمن قياسي، حيث تأتي محافظة قنا في مقدمة المحافظات التي أوشكت على الانتهاء تماماً من كل مشروعاتها.