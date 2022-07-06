أول رد من أسرة المتهم محمد عادل عقب النطق بحكم الإعدام: «لسه عندنا أمل»

شهدت اليوم محكمة جنايات المنصورة بالدائرة الثانية، وقائع جلسة محاكمة محمد عادل قاتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، إذ أصدرت حكمها بالإعدام شنقا بحق القاتل بعد موافقة فضيلة مفتي الديار المصرية على قرار إحالة الإعدام، الذي تم خلال جلسة الإحالة الأسبوع الماضي.

وعقدت جلسة النطق بالحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، وعضوية المستشارين سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق، وذلك عقب توجيه هيئة المحكمة الاتهام إلى محمد عادل بقتل المجني عليها نيرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم على قتلها انتقاما منها، بعدما رفضت الارتباط به.

شقيقة محمد عادل: الحكم كان متوقع

وتغيبت أسرة المتهم محمد عادل اليوم عن جلسة النطق بالحكم بمحكمة جنايات المنصورة، وصرحت شقيقة المتهم محمد عادل لـ«الوطن»، بأن الحكم كان متوقعًا خاصة مع سرعة قرار الإحالة، وأنهم متفائلون بالنقض، ولديهم أمل بأن يتم خلاله تخفيف الحكم عن شقيقها.

أسرة محمد عادل تغيب عن الجلسة منعا للمشاكل

وعن سر غياب أسرتها عن حضور جلسة النطق بالحكم اليوم، كشفت شقيقة محمد عادل أنها وأسرتها لم يحضروا الجلسة؛ خشية حدوث تصادمات مع أسرة نيرة أو المواطنين، وفضلوا انتظار القرار بالمنزل.