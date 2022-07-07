توقعت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، حظك اليوم برج الحمل الخميس 7-7-2022 عاطفيا ومهنيا، فيجب عليك أن تتذكر أن لوم الآخرين والحوار الدائر والمناقشات تصل بك إلى طريق مسدود، لذلك يجب موصلة الحوار بشكل هادف، وعلى الصعيد المهني، تحذرك من أن القمر في مواجهة برجك اليوم، ما يجعل الأفكار السلبية تتسلل إليك، وقد يجعلك ذلك تميل للملل سريعا، كما تمر بحالة من حالات عدم الرضا، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك لحين انتهاء هذه المشاعر السلبية التي تهيمن على أفكارك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

وأكدت عبير فؤاد، خبيرة الفلك والأبراج، أنه من المهم أن يتحلى مولود برج الحمل، بالهدوء والتروي فى حوارته ومناقشاته مع شريك حياته أو الأحباب على الصعيد الأسري والاجتماعي، حتى لا يتعرض لخسائر من جانب الآخرين، لهذا يجب أن يكون حذرا في أحاديثه ولا يتسرع فى اتخاذ أي قرارات غير مدروسة.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

أوضحت عبير فؤاد، خبيرة الفلك والأبراج، أن القمر في مواجهة برج مولود برج الحمل، اليوم وقد يجعلك تميل للملل بشكل سريع، كما تشعر بحالة عدم رضا في حياتك على الصعيد المهني، لذلك عليك الصبر والتأني وعدم الاندفاع وراء هذه المشاعر السلبية، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك.