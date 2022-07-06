حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 6-7-2022 عاطفيا ومهنيا

لا تصر على العناد ونصائح للمتزوجين، ضمن رسائل على الصعيدين العاطفي والمهني، يقدمها علم الفلك لمولود برج الحمل، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إذ يبحث عن حظه اليوم، الكثير من أصحاب ومواليد هذا البرج، الذين يعدون من الشخصيات العنيدة التي تعشق تحمل التحديات، ويحاولون معرفة ما سيسفر عنه المستقبل، حتى يمكنهم الاستعداد لكل ما سيأتي.

واليوم الأربعاء 6 يوليو الجاري، تعرض بوابة «الوطن»، لمواليد برج الحمل المهتمين بحركة الفلك والكواكب، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

استعرضت عبير فؤاد، حظك اليوم على المستوى المهني والعملي، لمواليد برج الحمل، موضحة أن القمر يواجه برجك، فلا تصر على العناد، لأن هناك دائما أشياء يمكن أن تتعلمها من الآخرين، فقط اهتم بحماية حقوقك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

على المستوى العاطفي والعائلي، تقول خبيرة الأبراح، لأصحاب هذا البرج، اليوم، إذا كنت متزوجا حاول أن تهدأ، فالصوت العالي لا يحل، بل يعقد المسائل مع شريك حياتك.

مشاهير برج الحمل

بحسب حسابات الفلك، يوجد الكثير من مشاهير برج الحمل، منهم الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، الفنانة إسعاد يونس، داليا مصطفى، ياسر جلال، هشام إسماعيل، أمل العوضي، حمدي الميرغني، منذر رياحنة، والممثلة العالمية رينية زيلويجر، والممثل البريطاني تشارلي هونام، والفنان الراحل هيثم أحمد زكي.