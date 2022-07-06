وزير الداخلية يهنئ السيسي بعيد الأضحى: نعاهدكم على بذل كل غالٍ لأجل مصر

بعث محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قال فيها: «بمشاعر يملؤها التوقير والإعزاز يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أن نبعث لسيادتكم بأسمى معانى التهنئة، راجين المولى أن يُعيده عليكم والأمة المصرية والعربية بالخير واليُمَّن والبركات».

تدعيم ركائز الاستقرار

وتابع توفيق: «سيادة الرئيس، ونحن في ظلال هذه المناسبة الغراء التي نسترجع فيها قيم التضحية والفداء، نعاهدكم على المزيد من العطاء والوفاء وتقديم كل غالٍ ونفيس في سبيل إعلاء الحق والعدل والدفاع عن أمن الوطن والزود عن مقدرات ومكتسبات شعبه العظيم، والحرص على تدعيم ركائز الاستقرار لتمضي مسيرة العمل الوطني في تحقيق أهدافها وترسيخ غدٍ مشرق بالتنمية والازدهار، إنّه تعالى نعم المولى ونعم النصير».

بناء مستقبل مصر

وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جاء بها: «بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، تأتي هذه المناسبة المباركة لتكون لنا دافعا لمزيد من التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية حتى نواجه التحديات وننتصر لإرادة هذا الشعب العظيم في معارك البناء والنماء، ونسعى لصالح مصرنا العزيزة الأبية وتحقيق التنمية والاستقرار لها وبناء مستقبل يليق بتاريخها وبتضحيات أبنائها، حفظ الله مصر الكنانة وهيأ لها مزيدا من الرفعة والتقدم والازدهار».

دفع مسيرة العمل الوطني

كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جاء بها: «بمناسبة حلول عيد الأضحى المُبارك، يُشرفني أن أُعرب لشخصكم الكريم ووكلاء وأعضاء مجلس الشيوخ المُوقر عن أصدق التهاني مقرونة بأطيب الأماني بدوام التوفيق والسداد، وإننا إذ نستقي من نفحاتِ هذه الأيام المباركة معاني الصبر والعطاء فداءً لقيم الإيمان والإحتساب لنجد في ذلك مناسبة لتأكيد أواصر التعاون والتضامن وترسيخِ أُطر التكاتف لدفع مسيرة العمل الوطني وبلوغها لتطلعات الشـعب المصري العظيم، أدام المولى جلت قدرته علينا نعمة التآزر والتكامل وجعل نصرته للمسيرة الوطنية غالبة إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير».

مصر واحة الخير والأمان

وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جاء بها: «بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، يَسرني أن أبعث لسيادتكم بخالص المشاعر وأصدق التمنيات، وإننا إذ نحتفل بهذه المناسبة العطرة والتي نستقي منها المقاصد والأهداف السامية لقيم الفداء والتضحية والعطاء، فإننا نتجه للمولى جلت قدرته بخالص الدعاء أن يجعله عيدا مباركا، وأن يعيده عليكم وعلى الأمة وقد تحقق لمصرنا الحبيبة الغالية كل ما تصبوا إليه من تقدم وتنمية ورخاء وازدهار إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، حفظ الله مصر واحة للخير والأمان».

كما بعث اللواء محمود توفيق، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، جاء بها: «بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أن نُعرب لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف عن خالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات».

قيم التضحية والفداء

وتابع وزير الداخلية: «يُمثل احتفالنا بعيد الأضحى المبارك فى كل عام رمز متجدد لترسيخ قيم التضحية والفداء في الوجدان، ودافعا لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وإننا بهذه المناسبة الغراء نبتهل للمولى جلت قدرته أن يحفظ الأزهر الشريف منبرا للوسطية والفكر المستنير ومنارةً للعلم، تهدي سبيل القاصدين في شتى أنحاء الأرض وأن يُكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بدوام التوفيق».

وبعث توفيق، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جاء بها: «بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير، يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أن أبعث لكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات».

وأضاف: «تستقبل الأمة الإسلامية هذه المناسبة المباركة في كل عام شاخصةً أبصارها نحو مشهد عطاء وتضحية الواثقين بنصر الله تعالى للمخلصين من عباده، ونحن إذ نرجو أن تكون هذه القيم دافعا لنا على مواصلة البذل والتكاتف لرفعة وطننا في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، لنبتهل للمولى جلت قدرته أن يجعله عيد أمن وخير يَعُم على شعبنا العظيم وعلى سائر الشعوب العربية والإسلامية، عاشت القوات المسلحة مهد للبطولات وعريناً للأبطال وحفظ الله مصر واحةً للخير والأمان».

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها: «بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أن أبعث لكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، وتأتي هذه المناسبة المباركة لتكون دافعا على العمل والبذل بقلوب آمنة مطمئنة، وعزائم ماضية قوية ويقين في جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد واجتهد في سبيل رفعة الوطن وعزته مبتهلين إليه جل وعلا أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا العربية والإسلامية، حفظ الله مصر واحة للخير والأمان».

وبعث توفيق، برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، جاء بها: «يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات وإننا إذ نعتز بهذه المناسبة الغالية التي تجسد قيم العطاء والتضحية والفداء، فإنّنا ندعو المولى العزيز القدير أن يجعله عيدا مباركا على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية».

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتى جمهورية مصر العربية، جاء بها: «يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، داعيا المولى القدير أن يعيد عليكم هذه المناسبة الكريمة بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من الخير واليمن والبركات، إنّه تعالى نعم المولى ونعم النصير».

وبعث توفيق، برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية، جاء بها: «بمشاعر يملؤهـا الإعزاز والتقدير لجميع الأخوة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم، في مأموريات حفظ السلام، يسُرني أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك».

وأضاف: «أنّنا في ظلال هذه المناسبة الغراء نستقي العديد من القيم والمعاني والدلالات، لتكون لنا دافعا للمزيد من البذل والعطاء للإسهام الجاد فى تأمين المصالح العليا للبلاد ونرجو من المولى عز وجل خير الجزاء، مبتهلين إليه سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية».