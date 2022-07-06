عاجل.. تأجيل قطع المياه عن بعض مناطق بالقاهرة إلى غد بدلا من اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرا لانقطاع التيار الكهربائي صباح اليوم، عن رافع زهراء المعادي، مما أدى إلى انقطاع المياه عن منطقة زهراء المعادي والمقطم، فقد تقرر تأجيل ،عمال التطوير بمنطقة المستثمرين بزهراء المعادي، وعمل لحامات لخط 1200 مم إلى يوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022 اعتباراً من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم، ويؤثر على مناطق «المستثمرين بزهراء المعادي والمقطم – زهراء مدينة نصر بالكامل – المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة ب»

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.