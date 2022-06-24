قطع وإعادة ضخ المياه في عدد من المناطق بمحافظتي الدقهلية ودمياط

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي الدقهلية ودمياط، عن قطع المياه في عدد من المناطق لإجراء أعمال الصيانة وغسل المروقات، وإعادة ضخها بمناطق أخرى بعد انتهاء الأعمال.

أعمال غسيل المروقات بمرفق مياه الوابورات

وكشفت مياه الدقهلية عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تنفيذ أعمال غسيل للمروقات بمرفق مياه الوابورات بمدينة السنبلاوين لمدة 8 ساعات، غدا، السبت، الموافق 25 يونيو الجاري، بداية من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، الأمر الذي سيستدعي قطع المياه عن مناطق «طماي الزهايرة، والزهايرة، وميت غريطة، والمخزن، وكفر بدوي، وديو الوسطى، والحصاينة، والتوابع».

تدبير الاحتياجات من مياه الشرب خلال فترة الأعمال

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية المواطنين والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال لافتة إلى أن الشركة ستقوم بتوفير سيارات مياه نقية للمناطق المتأثرة ويمكن طلبها بالاتصال عن طريق الخط الساخن 125.

إعادة ضخ المياه في 4 مناطق بدمياط

وفي دمياط، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إعادة ضخ المياه بمناطق «مدينة كفر سعد والسنانية ومدينة ومركز كفر البطيخ ورأس البر»، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة بمحطة كفر سليمان.

أرقام تليفونات الخط الساخن

ونشرت الشركة أرقام تليفونات للإبلاغ عن أعطال المياه والصرف الصحي وهي «125 يتم الاتصال به من خط أرضي، 0952282406 - 0952284116 - 01147999752».