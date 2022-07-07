«الضرائب» تزف بشرى سارة للمواطنين.. «الدفع على أقساط شهرية»

بدأت مصلحة الضرائب العقارية في استقبال حصيلة القسط الأول من الضريبة العقارية عن العام الحالي 2022، مع نهاية شهر يونيو الماضي، على أن يبدأ تحصيل القسط الثاني قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل 2022، وفقا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، الذي يمنح الفرصة أمام المكلفين بسداد الضريبة العقارية على دفعتين.

دفع قيمة الضريبة العقارية على قسطين

وقال أشرف شلبي، وكيل وزارة المالية، المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية، إن قانون الضرائب العقارية رقم 56 لسنة 1954، المعدل برقم 196 لسنة 2008، سمح بدفع قيمة الضريبة العقارية السنوية عن العام الحالي 2022، على دفعتين أو قسطين، موضحا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «يمكن للمواطن أو المكلف بسداد قيمة الضريبة العقارية، دفع قسط أول في شهر يونيو من العام، على أن يدفع قسط ثانٍ قبل نهاية العام».

وأشار «شلبي» إلى أن وزارة المالية سمحت بعدة مزايا أخرى، إلى جانب التقسيط على دفعتين، لافتا إلى أنه يمكن سداد قيمة الضريبة العقارية السنوية على دفعات شهرية، إلى جانب إمكانية دفعها بالفيزا كارت أو تطبيقات المحمول المختلفة.

وأكد المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية، أن وزارة المالية تسعى دائما للتسهيل على المواطنين والمكلفين بسداد الضريبة.

الضريبة العقارية سارية على العقارات كافة

وأوضح أشرف شلبي، أن الضريبة العقارية تسرى على العقارات كافة المقامة على أرض مصر، ما عدا غير الخاضعة للضريبة، موضحا أن العقارات تخضع للضريبة سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسة، وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام.

وشدد على أن كل المباني القائمة حاليا خاضعة للضريبة، سواء كانت فيلات أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيا كان موقعها الجغرافي، منوها إلى أن الضريبة العقارية تفرض أيضا على الأراضي الفضاء المستغلة سواء الجراجات أو المشاتل، مؤجرة أوغير ذلك.