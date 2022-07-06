تفاصيل إصابة شاب بكسر في العمود الفقري بالفيوم.. سقط به «الأسانسير»

أنهى الشاب «عبدالرحمن» عمله، وقرر العودة إلى منزله ليتناول الغداء وسط زوجته وأطفاله، ودخل إلى العمارة ثم استقل المصعد، ليصل إلى شقته في أحد الطوابق العليا بالعقار السكني محل سكنه، إلا أنّه فوجئ بسقوط «الأسانسير» فجأة، مما تسبب في إصابته بكسر في العمود الفقري، كما تسبب الحادث في حالة من الذعر بين سكان العمارة، الذين هرعوا لإخراجه من الأسانسير، وطلبوا سيارة إسعاف، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

سقوط «أسانسير» بداخله شاب

تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، القصة الكاملة للواقعة، حيث تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بإصابة شاب بكسر في العمود الفقري، إثر سقوط مصعد «أسانسير» العقار السكني الذي يقيم فيه، وذلك عقب استقلال الشاب للمصعد وصعوده به إلى أحد الأدوار العلوية إلى شقته السكنية.

«الأسانسير» سقط بالشاب من طابق مرتفع

وانتقل ضباط قسم شرطة أول الفيوم، برئاسة المقدم أحمد طرفاية، رئيس مباحث القسم، إلى مكان الواقعة، وتبينّ سقوط أسانسير من طابق مرتفع في عقار سكني خلف شركة الغاز بمنطقة المسلة بنطاق القسم، أثناء استقلال أحد السكان له، مما أسفر عن إصابة الشاب ويدعى عبد الرحمن.م.م، 35 سنة.

نقل المصاب للمستشفى وتحرير محضر بالحادث

وجرى استدعاء سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث نقلت الشاب المصاب إلى مستشفى الفيوم العام، لعمل الأشعة والفحوصات اللازمة، إثر تعرضه لإصابة بالعمود الفقري، تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

مراجعة صيانة المصاعد

على جانب آخر، طالب أهالي محافظة الفيوم بمراجعة وصيانة مختلف المصاعد "الأسانيرات" في العقارات السكنية المختلفة، منعاً لتكرار الواقعة، ووقوع حوادث أخرى قد تهدد حياة الآخرين.