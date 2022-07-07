حظك اليوم برج السرطان الخميس 7-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج السرطان شخص قوي جذاب لديه بساطة في المعاملة ولكنه لا يحب أن يختلط بالناس سريعا فيجلس وينتظر ويراقب الأمور والأشخاص حوله حتى يندمج، أو يبدي تعليقا ما، حيث إنه لا يثق في أحد بسهولة.

صفات برج السرطان

يتمتع مولود برج السرطان بالعديد من الصفات أبرزها القوة والعاطفة الجياشة كما أنهم أشخاص رومانسيون للغاية في تعاملاتهم وعندما يقعون في الحب يقدمون كل عواطفهم، وكل فروص الولاء والطاعة لمحبوبهم وينتظرون أن يبادلهم ذلك ويقدرهم، ودائما ما تجد إحساسهم مرهف، ويحبون الموسيقى، وإرادتهم في الحياة صلبة وقوية.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحاتها الخاصة إلى بوابة «الوطن»، إن الشمس وعطارد في برجك ويساعدك ذلك أن تقدم كل ما بوسعك وكل الأفعال والتصرفات التي من شأنها أن تسعد من تحب، ومن السهل أن تحصل على تقدير الجميع نتيجة لتصرفاتك الحسنة ولباقتك وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

وأوضحت عبير فؤاد، أن القمر يتواجد في منزل مواليد برج السرطان الخامس مما يدعمك وقد يجعلك ذلك تشعر بالنشاط والحيوية وتضع الأمور في مسارها الصحيح، فقط انتبه لحقوقك.