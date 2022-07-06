مدرسة «زهرات العلا» بالإسكندرية ثاني الجمهورية بمسابقة أوائل الإعدادية

أعلنت نادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حصول تعليم الإسكندرية، ممثلة في مدرسة «زهرات العلا» الإعدادية، على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، في مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، تحت رعاية اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، وأعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، والدكتورة نجلاء سليم، مدير عام التعليم العام، لمرافقة الفريق في المباراة النهائية، ومحمد السني، رئيس مجلس الأمناء بالإسكندرية، وعبدالعاطي التمساح، استشاري الإدارة العامة بالمديرية، وهشام عثمان، مدير عام إدارة العامرية التعليمية، وخلود أبو العلا، وكيل الإدارة .

وأوضحت وكيل المديرية أن مسابقة أوائل الطلبة تم تنظيمها بالتنسيق والتعاون مع حزب «مستقبل وطن»، وفق البروتوكول المُبرم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والحزب، ووفقاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، بشأن آليات وضوابط وشروط المسابقة، وتخصيص نسبة 25% من الدرجة للمشروعات القومية، بغية غرس وتعزيز روح الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا الطلاب، في إطار الدور التربوي لتوعية الطلاب بمكتسبات الوطن .

عدد المدراس المشاركة في المسابقة

وقالت نادية فتحي إن عدد المدارس المشاركة في المسابقة بلغ 954 مدرسة بالإدارات التعليمية الثمانية، منها 596 مدرسة للمرحلة الابتدائية و269 مدرسة للمرحلة الإعدادية، و89 مدرسة للمرحلة الثانوية، وشارك في المسابقة 9451 طالباً بالصفوف النهائية للمراحل التعليمية الثلاثة، حيث وصلت مدرسة «الدكتور نعيم أبو طالب» الابتدائية بإدارة العامرية، إلى الدور قبل النهائي على مستوى الجمهورية في ذات المسابقة.

أشرف على المسابقة مديرو عموم الإدارات والموجهون الأوائل والموجه العام لكل مادة، بمشاركة موجه عام والموجهين الأوائل للتربية الاجتماعية، وتخلل فقرات الامتحان بعض الفقرات الفنية والرياضية والموسيقية بمشاركة التوجيه العام لكل نشاط، كما استهدفت المسابقة نشر الوعي وترسيخ الانتماء والارتقاء بالمستوى الدراسي للطلاب ورفع التوعية بالمشروعات القومية وغرس وتعزيز روح التنافس ونشر مبادئ الوطنية وتعميق إحساس الطلاب بالحس الوطني، وتنمية ثقافاتهم وترسيخ انتمائهم من خلال تعزيز الوعي.

دعم الأحزاب في تنظيم المسابقة وتقديم الجوائز

وأشادت وكيل المديرية بالدعم الكامل من حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بقيادة النائب رزق راغب ضيف الله، الأمين العام للحزب، ونواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ، في تنظيم المسابقة، وتكريم جميع المشاركين من الطلاب والمعلمين والموجهين والقائمين على تنظيم المسابقة، بتقديم هدايا عينية لجميع الطلاب المشاركين في جميع مراحل المسابقة، وجوائز مالية للمتفوقين على مستوى الإدارات التعليمية الثماني ومستوى المحافظة بهدف تشجيع الطلاب وتحفيزهم وترسيخ قيم العلم والتعلم والولاء والانتماء.

تفاصيل ما تضمنته المسابقة من صفوف واختبارات

استهدفت المسابقة طلبة وطالبات الصفوف النهائية من مدارس المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية للعام الدراسي الحالي، وتم تنفيذ المسابقة بجميع المحافظات على 4 مراحل، المرحلة الأولى على مستوى القرية، ثم مستوى الأحياء، وبعدها مستوى المحافظة، ثم على مستوى الجمهورية، وتضمنت المسابقة أسئلة شفهية حول المشروعات القومية، وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة»، والمتحف المصري الكبير، والعاصمة الإدارية، وأنفاق «تحيا مصر»، وقناة السويس الجديدة، والمتحف القومي للحضارة، ومدينة العلمين، وغيرها من المشروعات.