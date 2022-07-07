حظك اليوم برج الأسد الخميس 7-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الأسد شخص قوي جذاب ملفت للانتباه، ذكي كثيرا يتمتع بحسن لباقة وحديث ولديه قدرة للتعامل مع كافة الشخصيات المحيطة به، وهذا يؤهله أن يصبح مديرا ناجحا ومحبوبا أيضا، كما يعتقد أن الصفات العامّة التي يمتاز بها برج الأسد، فهو ملفت للأنظار أينما كان، له جاذبية خاصّة به.

صفات برج الأسد

يتمتع مولود برج الأسد بثقة كبيرة في النفس فثقته بنفسه واعتزازه بها لا حدود لها لدرجة يراها الآخرون في كثير من الأحيان غرور، ويعرف عنه الحماس في العمل وهو شخص مبدع، وعاطفي، كما أنه سخيّ، وإيجابي، كما يمتلك شخصية قوية وواضحة، ويعرف ماذا يريد وماذا يقدّم، ويتحمل المسؤولية كثيرا ولديه قدرة كبيرة على القيادة ويعرف عنه في العلاقات حبه للسيطرة، ويمتاز بالشهامة والأخلاق العالية في تعاملاته مع الآخرين.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

يتواجد القمر في مربع برجك مما يدفعك لعدم التساهل كما يجب عليك السيطرة على انفعلاتك والتحكم في تصرفاتك وأقوالك جيدا، وذلك وفق حظك اليوم وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن».

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن المريخ يتواجد في وضع معاكس اليوم وهذا قد يصيبك بالقلق بشأن علاقتك بمن حولك والمقربين منك، لذا عليك أن تقاوم الشكوك والظنون ولا تبالغ في حساسيتك المفرطة حتى لا تصاب بالحزن والاكتئاب ويؤثر ذلك على صحتك كثيرا.