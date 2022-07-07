حظك اليوم برج العذراء الخميس 7-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يتمتع مولود برج العذراء بالعديد من الصفات الجيدة فهو شخص يتحمل المسؤولية كثيرًا، ومحب لعمله ويؤديه بإتقان شديد ولا يتأخر عن مواعيده فيعرف عنه الالتزام الشديد تجاه جميع الأمور التي يجب عليه القيام بها، كما يحب الكمال والنظام والترتيب والنظافة كثيرا، ويكره الفوضى فهي تعكر صفو مزاجه.

صفات برج العذراء

يتميز مولود برج العذراء بانه شخص انفعالي كثيرا في بعض الأمور عند التعامل مع أشخاص يحاولون استفزازه فهو يحاول أن يتماسك كثيرا ولكن عندما ينفعل لا يستطيع التحكم في أعصابه.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

رغم مرور مولود برج العذراء ببعض التشوش منذ فترة، إلا أن عطارد يتواجد بمنزل الأصدقاء اليوم مما يساعدانك على إظهار ما لديك من مشاعر ويُستمع إليك بشغف، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن القمر يتواجد في منزل العلاقات اليوم مما يمدك بالكلمات المناسبة لكل موقف وتبدو قادرا على الإقناع والتفاوض، فقط انتبه لحقوقك، وفقا ما قالته عبير في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن».