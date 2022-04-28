أيمن طالب مسلسل دايما عامر يوضح حقيقة بنوته لـ غادة عادل ومجدي الهواري

خطف الطالب أيمن، أحد تلاميذ مدرسة رؤية الخاصة في أحداث مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان، الأنظار إليه لتميزه بالتلقائية وخفة الظل، فضلًا عن الشخصية التي يلعبها باعتباره طالب بالمدرسة قسم ناشونال، يتميز بالطيبة وخوفه على أصدقائه رغم شقاوته المفرطة.

بدأ التمثيل في سن صغيرة مع محمد إمام ويحيى الفخراني

بمجرد ظهور أيمن في حلقات مسلسل دايما عامر، بدأت تحاوطه الشائعات بأنه نجل مخرج العمل مجدي الهواري والفنانة غادة عادل، الذي ظهر بصحبتها وشقيقه التوأم في إحدى إعلانات شركات المحمول وغنائها «فرحانة بيكوا» منذة عدة سنوات.

«الوطن» سألت أيمن عن حقيقة إذا ما كان نجلًا للفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري، وأجاب بدوره أن هذا الأمر ليس صحيحًا: «الكلام ده سمعته كتير فعلًا، وناس كتير قالوا إني ابنهم، لكن ده مش صحيح، أنا فعلًا أعرفهم وابنهم بودي صاحبي جدًا».

والدته وأشقاءه داعمين له في عالم الفن

وأشار إلى أن اسمه حسن أيمن، واحتفظ بالاسم الثاني لقبًا له في مسلسل دايما عامر، وهو طالب في الصف الأول الثانوي، بدأ التمثيل في الصغر وشارك في عدد من الأعمال منها مسلسل لمعي القط مع محمد عادل إمام، ومسلسل بالحجم العائلي مع يحيى الفخراني وميرفت أمين.

وأبدى سعادته بردود الفعل التي تلقاها منذ ظهوره في مسلسل دايما عامر، خصوصًا أصدقاءه وأشقاءه ووالدته: «الحمدلله على الكلام الحلو سواء في دوري أو المسلسل، كل من حولي يدعموني ووالدتي على طول معايا، وكنت أتمنى والدي الله يرحمه يكون موجود في اللحظة دي».