تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تفعيل خدمة تسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين، على موقع دعم مصر، ومن خلال مكاتب التموين على مستوى المحافظات، التي تستقبل طلبات المواطنين حول تحديث بطاقة التموين 2022، من خلال وجود رقم موبايل مسجل باسم رب الأسرة، حتى يوم 31 يوليو الجاري، بناء على المهلة المحددة من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تسجيل رقم الهاتف المحمول لتحديث البطاقة، التي تم مدها من 30 يونيه وحتى 31 يوليو الجاري.

آخر موعد لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين

وبناء على المهلة المحددة، فإن آخر موعد لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين يتبقى عليها 3 أسابيع فقط، أمام أصحاب البطاقات التموينية الذين تسلموا رسائل عبر بونات صرف الخبز، تخاطبهم بتسجيل رقم محمول مسجل باسم رب الأسرة في إحدى شركات الاتصال.

وتشمل عملية تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر، في كتابة رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقم والمدون على الكارت الذكي للبطاقة، ثم يعقب ذلك كتابة رقم موبايل مسجل باسم رب الأسرة أو صاحب بطاقة التموين، إذ تشترط الوزارة حاليا امتلاك صاحب البطاقة لرقم محمول مسجل باسم صاحب البطاقة في إحدى شبكات المحمول الأربعة.

مراحل ضبط منظومة الدعم التمويني

واتخذت وزارة التموين مؤخرا، عدة مراحل تنفيذية من أجل ضبط منظومة الدعم التمويني من خلال التالي:

1- تحديث بيانات جميع الأفراد المدرجين عليها من خلال الأرقام القومية لحذف المتوفيين.

2- تقديم بيانات بالدخل الشامل للأسرة لحذف كل من يزيد دخله عن 9600 جنيه.

3- تقديم تقارير بعدم امتلاك سيارة حديثة بداية من موديل 2018 فأحدث.

4- تسجيل رقم الموبايل باسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية.