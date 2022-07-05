مكاتب التموين تستقبل طلبات أصحاب البطاقات لحذف المتوفين دون غرامة

تستقبل مكاتب التموين على مستوى المحافظات، طلبات أصحاب بطاقات التموين بشأن حذف المتوفين والأفراد الزائدة من البطاقات التموينية الذين يصرفون الدعم يوميا دون وجه حق، خاصة المتوفين منذ سنوات والمدرجين على قاعدة منظومة الدعم التمويني.

إعفاء أصحاب بطاقات التموين من غرامات حذف المتوفين

يأتي ذلك تنفيذا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي أقر بإعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق ‏الأسعار لمن يتقدم بطلب خصم الأفراد الزائدة (الأفراد المتوفيين) على بطاقتهم، وذلك في مدة سماح للتقدم للإعفاء من فروق الأسعار ‏شهرين، إذ بدأت المهلة في شهر يوليو الجاري، حتى نهاية أغسطس المقبل.

وأوضحت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن القرار يسهل على الأسر الحاملة للبطاقات التموينية في الإبلاغ عن حذف الوفيات من بطاقات التموين، مشيرة إلى أنه كان هناك تخوف من قيام الأسرة بطلب حذف الشخص المتوفي خاصة إذا كان متوفي منذ عدة سنوات ويصرف الدعم، إذ كانت مكاتب التموين تطالبهم بفروق أسعار عن قيمة الدعم الذي جرى صرفه من بعد تاريخ الوفاة.

منظومة الدعم التمويني

تجدر الإشارة إلى أن منظومة الدعم التمويني تضم 23 مليون بطاقة مدرج عليها 72 مليون مواطن يستحق كل فرد منهم 5 أرغفة يوميا بواقع 150 رغيفا حصة الفرد شهريا من الخبز المدعم، ويأتي من بينهم 64 مليون مواطن يصرفون الدعم التمويني شهريا بواقع 50 جنيها، صرفها في صورة سلع تموينية.