اعرف تردد ناشيونال جيوغرافيك HD الجديد 2022 علي النايل سات

خلال الساعات الأخيرة زادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن تردد ناشيونال جيوغرافيك HD الجديد 2022 علي النايل سات لمتابعة البرامج والأفلام الوثائقية التي تعرضها القناة العلمية المختلفة والمفيدة.

وضمن الخدمات الموضوعية الإخبارية الخدمية التي ينشرها موقع «الوطن» نستعرض فيما يلي تردد ناشيونال جيوغرافيك HD الجديد 2022 علي النايل سات لمتابعة الأفلام الوثائقية والبرامج العلمية، والتي جاءت كالآتي:

تردد ناشيونال جيوغرافيك HD الجديد 2022 علي النايل سات

وللراغبين في متابعة قناة ناشونال جيوغرافيك العربية 2022 على القمر الصناعي المصري نايل سات، من خلال ضبط المعلومات الآتية:

- تردد القناة 11411 بخاصية الـ HD

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز 30000

- معدل التصويب: 3/4.

- تردد القناة على نايل سات بخاصية SD

- تردد 11526.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز: 27500

- معدل التصويب: 5/6.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 على عرب سات

تردد: 11804 MHz

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصويب: 3/4 أو Auto.

قناة ناشيونال جيوغرافيك

وتعرض قناة ناشيونال جيوغرافيك الوثائقية مجموعة من أكبر الأفلام والبرامج العلمية، ومن أبرز تلك الوثائقيات برنامج The Story of God with Morgan، والذي قام بتقديمه النجم العالمي مورجان فريمان والذي تم تصويره في عدد من الدول العربية ما بين مصر والهند والسعودية، وفلسطين، وهو مكون من 6 حلقات، وكل حلقة تتعلق بقصة لها علاقة بالله، بداية من الموت، والمعجزة، وغيرها من القصص من خلال تناول مفهومها في الأديان السماوية الثلاث وبعض الديانات الأرضية.

ومن المتوقع أن يتم استكمال تلك السلسلة من خلال مجموعة من الحلقات الوثائقية والتي يقوم بتقديمها النجم العالمي مورجان فريمان، وهي «Story of Us with Morgan Freeman» الجديدة المكونة من 6 أجزاء.