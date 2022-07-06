علقة موت لـ«لصين» خطفا حقيبة سيدة وسحلاها في الشارع بالفيوم

استقلا دراجة نارية، وانطلقا بها بسرعة جنونية، معتقدين أنها ستنقذهما في كل مرة، اعتادا التجول في شارع «الورشة» بمدينة الفيوم، يبحثان عن فريسة لهما، حتى وجدا سيدة تسير في الشارع بمفردها، فاقتربا منها تدريجياً حتى اختطف أحدهما الحقيبة من يدها، بينما قاد السائق بسرعة ليفرا هاربين، ورغم تمسك السيدة بحقيبتها، إلا أنّ «اللص» ظل ممسكاً بها، مما تسبب في سحل المجني عليها بمنتصف الشارع، أسفل الكوبري العلوي، حتى هجم عليهما عدد من شباب المنطقة، وأمسكا بهما ولقناهما «علقة موت»، قبل أن يتم تسليمهما للشرطة.

بلاغ بضبط لصين في مدينة الفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود بلاغاً من شرطة النجدة بتمكن الأهالي من الإمساك بـ "لصين" في شارع الورشة بنطاق القسم، بعدما قاما بسرقة حقيبة سيدة وسحلاها في منتصف الشارع.

علقة موت للصين

وكان أحد شباب المنطقة، يُدعى «هاني جبلة»، قد شاهد لصين يستقلان دراجة نارية، سرق أحدهما حقيبة يد سيدة خلال سيرها في شارع الورشة، وسحلا السيدة أرضاً أسفل الكوبري العلوي، بعدما تمسكت بحقيبة يدها ورفضت تركها لهما، فطاردهما شباب المنطقة وأمسكا بهما، وأعطوهما «علقة موت» ليكونا عبرة لكل لص يفكر في سرقة سيدة والتعدي عليها بتلك الطريقة.

تسليم اللصين للشرطة

وقال «زياد غلاب»، أحد أهالي المنطقة في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ أهالي المنطقة أبلغوا شرطة النجدة، التي حضرت على الفور، وجرى تسليم اللصين للشرطة التي اصطحبتهم إلى قسم شرطة أول الفيوم، لاتخاذ اللازم.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.