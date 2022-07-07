وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في أبو عريش بالسعودية وسبب تسميتها

يبحث الكثيرون عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في أبوعريش بالسعودية، حيث حددت الجهات المختصة بالمملكة وقت صلاة عيد الأضحى 2022، لتجهيز مصلى للرجال والسيدات قبل موعد الصلاة بوقت كافٍ لاستقبال المصلين من مختلف الفئات العمرية.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في أبو عريش

وفيما يتعلق بوقت صلاة عيد الأضحى 2022 في أبو عريش، أعلنت وزارة الأوقاف السعودية أنّ صلاة عيد الأضحى تقام في السادسة صباحا، وتختلف التوقيتات الزمنية لإقامة صلاة العيد وفقا لموقع كل محافظة ومدينة، وهو ما حرصت وزارة الأوقاف على مراعاته وإعلان موعد الصلاة الخاص بكل منطقة.

معلومات عن محافظة أبو عريش

يذكر أنّ مدينة أبوعريش بالسعودية تقع جنوب غرب المملكة العربية السعودية، شرق مدينة جازان، وكانت تسمى في الماضي بـ«درب النجا»، حيث كانت عاصمة المخلاف السليماني أوائل القرن السابع الهجري، قبل تغيير اسمها إلى مدينة أبوعريش.

وتعتبر المنطقة من المدن التاريخية المعروفة منذ القرن الرابع الهجري، وجاءت أهميتها من موقعها الذي أكسبها أهمية كبيرة، حيث تقع على طريق الحجاج وكانت تسمى «درب النجا»، وتعود أهميتها لكونها تربط العديد من المحافظات عن طريق شبكة من الطرق الإقليمية، فهي في الوسط بين محافظة أحد المسارحة الواقعة في الجنوب ومحافظة ضمد من الشمال ومحافظة العارضة شرقا وإمارة جازان غربا، وفق ما ذكرته مواقع سعودية.

سبب التسمية

ويعود تسمية أبو عريش بهذا الاسم، بسبب رجل ذهب لأداء فريضة الحج ومرّ في طريقه على قرية أبوعريش، وعند عودته مرّ على القرية ذاتها فبنى بها عريشا من الحريج والقش، ليعلّم أبناؤها علوم الدين والفقه، فكان الذاهب إلى هذا الفقيه يقول ذاهبا إلى أبي العريش، يعني صاحب العريش، والآتي منه يقول أتيت من عند أبي العريش، فلهذا سميت بأبي عريش.