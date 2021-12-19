طبيب: إصابة الطفل بكحة أو حمى أو إسهال تمنعه من التطعيم ضد الشلل

قال الدكتور علاء المسلمي، استشاري طب الأطفال، إن ارتفاع درجات الحرارة بشكل مبالغ فيه أو الكحة أو الإسهال، تمنع حصول الطفل على التطعيم ضد شلل الأطفال، باستثناء أي مرض آخر فيمكن تطعيم الأطفال خلاله، مبينًا أن الطفل حتى عمر 5 سنوات يجب أن يحصل على التطعيم.

شلل الأطفال مازال موجودًا في دولتين

وأضاف «المسلمي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الأحد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن عدد الإصابة بشلل الأطفال قليلة جدًا، وتم التخلص منه في دول كثيرة، ولكن مازال يوجد في مصر والسودان، وتسعى الدولة المصرية حاليًا للتخلص من بؤرة المرض.

ضرورة التأكد من حصول الطفل على التطعيم

وأوضح استشاري طب الأطفال، أن الأم يجب أن تنتبه أثناء تطعيم ابنها للتأكد من حصول ابنها على النقطتين الخاصتين بالتطعيم، لافتًا إلى أنه يجب الحصول على التطعيم مرة أخرى إذا بصق الطفل التطعيم، كما أن تناول التطعيم بشكل زائد لن يؤدي إلى أي تدهورات، مبينًا أن شلل الأطفال يصيب الأطراف ويؤدي إلى عاهة مستديمة لدى الطفل، وعقّب: «نفسي ننتهي من شلل الأطفال وقبل كده كان في الزهيري وتخلصنا منه، وعايزين الناس والدولة تتخلص من شلل الأطفال».

إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وتستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، وتشمل الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.