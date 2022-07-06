صالح الشيخ: سنطلق مساعدا ذكيا للأفراد عبر موقع «التنظيم والإدارة»

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه جرى إتاحة معرفة استحقاق ترقية الموظف عبر الموقع الإلكتروني، وظهر لأول مرة في عام 2019 واستخدمه 10 ملايين شخص، وسيتم إصدار «كيميت» وهي مساعدة ذكية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيساعد المواطنين في الرد على الاستفسارات و«كيميت» في إشارة إلى اسم مصر القديم، وستكون متاحة على الموقع الرسمي للجهاز و«الواتساب» و«الفيسبوك» وستكون متاحة باللغة العربية.

تنسيق بين المركزي للإدارة ووزارة التعليم

وأضاف «الشيخ» خلال استضافته في برنامج «المواجهة»، على فضائية «Extra News» مساء اليوم الأربعاء، أن هناك تنسيقًا بين وزير التربية والتعليم والجهاز المركزي لمعرفة أعداد الفصول والمدرسين، وتم حساب معدلات الأداء وحدث تنسيق كامل في المركزي لمعرفة الاحتياجات الخاصة بالمدرسين، وتم الإعلان عن الاحتياج إلى 150 ألف معلم في الأعوام المقبلة، وفقًا للدراسات المختلفة، وجرى إخبار وزراء المالية والتخطيط وبعدها رفع الأمر للرئيس.

قانون توفيق أوضاع المتعاقدين

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الدولة المصرية في عام 2012 أصدرت قانونًا لتوفيق أوضاع المتعاقدين في فصل مستقل ملحق بالموازنة، ولكن الجهات خالفت هذا الأمر وعند قدوم قانون الخدمة المدنية في عام 2016 أعلن أن كل المتعاقدين يتم تثبتهم باشتراطات معنية منها وجود عقود والحضور المستمر، وهناك جهد من وزارة المالية مبذول لتثبت الأفراد حتى 30 يونيو 2016 أما من بعد ذلك سيكون الاعتماد على المسابقات.

وتابع: «نفسي رسالة توصل للناس، محدش هيقدر يعمل لحد حاجة في المسابقات عشان الشخص بيقدم أونلاين ولازم يراجع مستنداته وبعدها في امتحانات وضروري الشخص يشتغل على نفسه».