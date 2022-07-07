حظك اليوم برج الحوت الخميس 7-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحوت يتميز بأنه لديه شخصية حساسة وديناميكية، كما أنه يحمل في داخله الكثير من الحنان، ولا يحب الابتعاد عن الأشخاص المقربين منه على الإطلاق، ولكنه يسعى دائما للخروج برفقتهم وقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء، ولا يحب مواجهة الآخرين على الإطلاق، حتى لا تحدث مشادة بينه وبينهم، ويصعب عليه رفض طلب من الأشخاص الآخرين المحيطين به، لأنه لا يحب أن يشعر بأنه قد خذل من سأله.

وتتميز أنثى برج الحوت بأنها خلاقة ومبدعة، كما أن أفكارها ليست تقليدية على الإطلاق، وتحظى بإعجاب الكثير من الأشخاص المحيطين بها نظرا لأنها تتمتع بشخصية مرحة ومحبة للحياة، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهين والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يساعدك على الوصول لحلول مدهشة من خلال مناقشة أعمال أو استثمارات مالية.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس وعطارد في منزل الحب يجعلانك ساحرا وقد تلتقي بشخصيات مؤثرة تدعمك وتساعدك.

برج الحوت والحب

يسعى مولود برج الحوت دائما لإقامة علاقة رومانسية مع الطرف الآخر، كما يحرص على العيش في حياة رومانسية حالمة.