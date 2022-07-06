انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب في شقة بمدينة بدر

قررت النيابة العامة، انتداب الأدلة الجنائية، لمعاينة حريق نشب داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة بدر، مما أسفر عن مصرع شخص، وذلك للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقة بشارع نجيب محفوظ بمدينة بدر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، للسيطرة عليه قبل امتدادها للعقارات السكنية المجاورة.

العثور على جثة شخص بعد إخماد الحريق

وتبين أن النيران نشبت داخل شقة بالطابق الأول بعقار مكون من 4 طوابق وتم إخماده والسيطرة عليه قبل امتداده، وفي أثناء ذلك عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة لشخص متفحمة، وما زالت التحريات مستمرة من قبل رجال المباحث للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة المحترقة

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة المحترقة التي عثر عليها بعد إخماد الحريق لبيان سبب الوفاة، تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن.