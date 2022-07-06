رامي رضوان: برنامج اكتشاف المواهب من أكثر الأفكار المتميزة

قال الإعلامي رامي رضوان، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تقوم حاليا بالتجهيز لإطلاق منتدى المتحدة للإبداع، بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عن ضرورة إطلاقه لاكتشاف المواهب الشابة في كل ربوع مصر، «جار الإعداد له وسيطلق قبل نهاية العام الجاري في إطار توجيه الرئيس لاكتشاف المبدعين في كل المجالات»

رضوان: الشاهد على كده تجربة برنامج الدوم

وأضاف «رضوان»، خلال تقديمه لبرنامجه «مساء DMC»، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المجموعة ستسعى خلال الفترة القليلة المقبلة لإطلاق برنامجها لاكتشاف المواهب على مستوى كل محافظات مصر، «دي من أكثر الأفكار المتميزة، وده بيحسس إخواتنا في كل المحافظات أن عملية التنقيب والبحث مش على القاهرة الكبرى بس، والشاهد على كده تجربة برنامج الدوم».

أشرف زكي: مبادرة رائعة

من جانبه، تقدم الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيهه بإطلاق مبادرة لاكتشاف المواهب في كل ربوع مصر بكل المجالات، «المبادرة رائعة، وكنا ننتظرها، وأملنا فيها كبير».

زكي: نشكر الشركة المتحدة

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية له بالبرنامج، أن الشركة المتحدة دائما ما تشعر بنبض المجتمع المصري، حتى تقوم بإطلاق مثل هذا البرنامج الهام والحيوي والذي يستهدف كل ربوع ومحافظات مصر، «في كل المحافظات كنوز من كافة المجالات، مصر مليئة بالمبدعين، وبنشكر الشركة المتحدة على مبادرتها والمنتدى اللي هتطلقه خلال الفترة المقبلة».

واستطرد: «كل المبدعين كانوا جايين من الأقاليم والصعيد والدلتا، والمنتدى أنا أنتظره وبنمد إيدينا، وكلنا جنود لتقديم العديد والعديد من المواهب والمبدعين».