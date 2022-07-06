رامي رضوان عن تدشين المتحدة قطاع للأخبار: «هنطل منه على العالم»

قال الإعلامي رامي رضوان، إن مصر دولة رائدة في مجال الإعلام خاصة قطاع الأخبار، ولكن تأخر القطاع عن خوض غمار التحدي في هذا المجال، أدى إلى إنشاء الكثير من القنوات الرائدة من بلدان إقليمية، حتى قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تدشين قطاع للأخبار تطل مصر منه على دول العالم.

التحضير لقناة إقليمية مع كبار بيوت الخبرات العالمية

وأضاف «رضوان»، خلال تقديم برنامجه «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، أن المجموعة تسعي خلال الفترة القليلة المقبلة إلى إطلاق قناة أخبار دولية بالتزامن مع عقد قمة المناخ في مدينة السلام بشرم الشيخ، وقناة أخبار أخرى إقليمية يتم حاليا التحضير لها مع كبار بيوت الخبرات العالمية.

إطلاق قناة إكسترا الحدث

وأوضح أن ما تسعى الشركة المتحدة إلى إنشائه لن يؤخر عملية البناء على ما مضى من نجاحات متتالية حققتها فضائية إكسترا نيوز، ويلي هذا التطوير إطلاق قناة جديدة وهي «إكسترا الحدث».

واستطرد: «طلبة كلية الإعلام هيقدروا يقتنصوا فرص مؤهلة لمجموعة قنوات باتت جاهزة للانطلاق، وخلال الفترة المقبلة هيكون فيه إشارة بإعلانات من الشركة المتحدة للراغبين في الحصول على فرص مراسلين، وخلال عملية البناء لقطاع الأخبار الجديد».

وقال أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن قناة «إكسترا نيوز» إحدى القنوات الكبرى ولها مصداقية كبيرة في نفوس المتابعين، مشيرًا إلى أن العاملون بالقناة تحملوا عبء المكوث بالقناة لأكثر من يومين متصلين خلال بدء الحرب الروسية الأوكرانية؛ لنقل أخبار الحرب بشكل مباشر وعلى مدار الساعة.