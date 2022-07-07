موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في القويعية.. أكبر محافظات السعودية

يبحث كثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، عن موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في القويعية استعدادا للاحتفال بالعيد، والقويعية محافظة سعودية تتبع منطقة الرياض وتقع غرب العاصمة السعودية، الرياض، وتبلغ مساحتها 95 ألف كم2 ويبحث الكثير من المواطنون في المملكة عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في القويعية.

وقفة عرفات الجمعة 8 يوليو

وتعد القويعية من أكبر محافظات المملكة العربية السعودية لكثرة القرى التابعة لها، كما تضم المحافظة العديد من الإدارات الحكومية والكليات والمعاهد الصحية.

ومع حلول شهر ذي الحجة، وبعد ثبوت رؤية الهلال، وفقا لما أعلنته المحكمة العليا السعودية، واقتراب موعد وقفة عرفات يستعد المواطنون في المملكة العربية السعودية للاحتفال بأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، ويبحث الكثيرون في المملكة عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في القويعية.

وأوضحت السلطات الدينية السعودية أنّ موعد وقفة عرفات الركن الأعظم من مناسك الحج سيكون يوم الجمعة التاسع من شهر ذي الحجة الموافق 8 يوليو 2022.

السبت أول أيام عيد الأضحى المبارك

كما سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك، السبت العاشر من شهر ذي الحجة الموافق 9 يوليو 2022، ويستمر عيد الأضحى من السبت التاسع من يوليو 2022 وحتى الثلاثاء الثاني عشر من شهر يوليو الجاري.

وتقام صلاة عيد الأضحى المبارك؛ وفقا للشريعة بعد شروق الشمس بنحو 15 إلى 20 دقيقة، فيما تستمر صلاة عيد الأضحى في المملكة من الخامسة والنصف وحتى السادسة صباحا.

وعليه فإنّ وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في القويعية ستكون بين الخامس والنصف والسادسة صباحا وفقا للحسابات الفلكية.