مواعيد امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل والشهادة الإعدادية بالدقهلية

أعلن على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الاثنين، اعتماد جدول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022 لمراحل النقل والشهادة الإعدادية، والتي تبدأ من يوم 24 يوليو الجاري وتنتهي 4 أغسطس المقبل، مؤكدا أن المدارس بدأت في اتخاذ الاستعدادات للجان الامتحانات واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

بداية امتحانات الدور الثاني في الدقلهية 27 يوليو

وقال «عبد الرؤوف»، في بيان صحفي، إن امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية ستبدأ يوم الأحد 24 يوليو الجاري، وامتحانات الشهادة الإعدادية 2022 في يوم الأحد 31 يوليو، وامتحانات التعليم الفني ستبدأ بالتوازي مع امتحانات التعليم العام وذلك يوم 17 يوليو.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الوزارة

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه يجري حاليا التنسيق مع الأجهزة المعنية من خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الوزارة وتكليفات السيد محافظ الدقهلية بالنسبة للامتحانات.

وبحسب الجداول التي أعلنت عنها مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، تبدأ امتحانات الصف الخامس الابتدائي الدور الثاني 2021 /2022 في يوم الأحد 24 يوليو، ولمدة 4 أيام، لتنتهي يوم 27 من نفس الشهر، وكذلك الحال بالنسبة للصف السادس الابتدائي.

وتبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي الدور الثاني 2021 /2022 يوم الأحد 24 يوليو، ولمدة 5 أيام، لتنتهي يوم ‏‏28 من نفس الشهر.

أما امتحان شهادة إتمام الدارسة مرحلة التعليم الأساسي للصف الثالث الإعدادي «الشهادة الإعدادية 2022» الدور الثاني، فتبدأ من الأحد 31 يوليو، وتستمر حتى الخميس 4 أغسطس.