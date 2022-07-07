طقس اليوم في البحيرة.. ارتفاع كبير في الحرارة والعظمى تسجل 34 درجة

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الخميس، طقسا حار نهارا ومعتدل ليلا، على أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

طقس البحيرة اليوم.. ارتفاع الحرارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة سيشهد تكون شبورة مائية خفيفة صباحاً، وطقس مشمس، ويكون غائم جزئياً على السواحل الشمالية، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة نهاراً، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه (1.5: 2) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم الخميس 34 درجة مئوية للعظمى والصغرى 25 درجة، وسط تكون الشبورة الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية.

موجة من الطقس الحار في البحيرة

وشهدت البحيرة خلال الأيام الماضية موجة من الطقس الحار، حيث تواصل درجات الحرارة ارتفاعها وحذرت الجهات المعنية المواطنين بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لا سيما وقت الظهيرة.

درجات الحرارة اليوم الخميس

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في محافظات الجمهورية اليوم، سجلت العظمى في القاهرة 36 درجة والصغرى 24 درجة، فيما سجلت العظمى في الإسكندرية 34 درجة والصغرى 23 درجة، ومطروح 30 درجة والصغرى 23 درجة.

وارتفعت درجات الحرارة في الصعيد، حيث سجلت العظمى في سوهاج 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة مئوية فيما سجلت الصغرى 26 درجة مئوية، وأسوان العظمى 41 درجة، والصغرى 28 درجة مئوية.