رئيس التحرير

محمود مسلم

3121 طالباً بالثانوية العامة يؤدون امتحان الإنجليزي بشمال سيناء

خضوع الطلاب والمراقبين للكشف الطبي قبل دخول اللجان

كتب:

حسين ابراهيم
05:54 م | الخميس 07 يوليو 2022
عدد من الطلاب قبل دخول الامتحان

عدد من الطلاب قبل دخول الامتحان

أدى3121 طالباً وطالبة بإدارات شمال سيناء التعليمية الستة، امتحانات الثانوية العامة، في مادة اللغة الإنجليزية، اليوم الخميس، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، وتأمين كامل من قوات الشرطة، مع التأكيد على أولياء الأمور بعدم الاقتراب من اللجان، وتم وضع حواجز حديدة لمنع الدخول أو الاقتراب، مع تحويل مسار السيارات من الطرق الرئيسية القريبة من مقار اللجان في بعض المدارس بالمحافظة.

الكشف الطبي أثناء دخول مقار اللجان

وخضع جميع الطلاب والمراقبين لإجراءات الكشف الطبي والتفتيش بالبوابات الإلكترونية الخارجية بمقار لجان شمال سيناء، فيما قامت اللجان المشرفة على الامتحانات بتقييم الفصول، والخدمات قبل بدء الامتحانات بنصف ساعة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، قد أعلنت في بيان لها، أن الأمور تسير بشكل طبيعي بالمحافظة، وهناك عملية حصر للغيابات بين التلاميذ، وأن الغيابات محدوة جدا في بعض الأيام.

976 طالبا في لجان مدينة العريش

وبحسب بيان مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، فإنه يبلغ عدد طلاب إدارة العريش التعليمية 976 طالبا وطالبة في 7 لجان، وعدد طلاب إدارة بئرالعبد التعليمية 717 طالبا في  5 لجان، وعدد طلاب إدارة الشيخ زويد التعليمية 260 طالبا وطالبة وعدد اللجان 2، بينما عدد طلاب إدارة رفح التعليمية 164 طالبا وطالبة في لجنة واحدة، وعدد طلاب إدارتي الحسنة ونخل 62 طالبا وطالبة في لجنة واحدة.

اقرأ المزيد:

أوقاف شمال سيناء: خطبة عيد الأضحى 10 دقائق فقط

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 في محافظة شمال سيناء بالاسم ورقم الجلوس

محافظ جنوب سيناء: صلاة عيد الأضحى داخل المساجد والساحات التابعة لها

انطلاق امتحانات العملي للدبلومات الفنية بمدارس جنوب سيناء وسط إجراءات احترازية

وفاة شخص إثر حادث سير بالطريق الدولي في وسط سيناء
بقلم حسين ابراهيم