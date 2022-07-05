جودة وخامة وأشكال وألوان.. سكان «العريش» يقبلون على «استيراد الخارج»: «البالة تكسب»

«استيراد الخارج».. لافتة معلّقة على بعض المحلات في مدينة العريش، التي تبيع الملابس الجاهزة، دفعت كثيرون للإقبال والشراء منها على حساب المحلات المعتادة، نظرا لما تتميّز به الملابس «استيراد الخارج» المعروفة باسم «البالة»، من جودة عالية إضافة إلى الأسعار المخفّضة.

ماركات مميزة وأسعار رخيصة

«أم محمد»، إحدى العاملات في بيع الملابس المستعملة «استيراد الخارج»، تحدّثت عن نسب البيع والشراء بين سكان مدينة العريش، قائلة إنّ الإقبال جيد خاصة بين الأطفال والفتيات: «الناس بتشتري عشان الهدوم ماركة والخامة كويسة، والمهم إنّ الأسعار أقل بكتير من الهدوم اللي بتتباع في المحلات العادية».

تجد «نهى» ضالتها في محلات «البالة» التي انتشرت في محلات بمدن العريش وبئر العبد وفي الشيخ زويد، فإضافة إلى أنّ الأسعار «على قد الإيد»، فالملابس جديدة والخامة ممتازة: «هنا ممكن أشتري القطعة الواحدة بـ200 جنيه مثلا، ولو هجيب من المحلات العادية ممكن تمن القطعة يوصل لـ500 جنيه، فبفضل أشتري من هنا عشان الهدوم أصلا بتكون جديدة وكويسة».

كسوة 4 أطفال من «البالة» بـ1000 جنيه

يفضل «محمد شرف»، أب لـ4 أطفال، شراء ملابس العيد لأبنائه من محلات البالة بدلا من المحلات العادية، مرجعا السبب إلى أنّ الكسوة التي يصل سعرها إلى 1000 جنيه من محلات البالة، قد تزيد إلى الضعف في المحلات العادية: «باجي هنا أجيبلهم هدوم كويسة بأسعار أقل».