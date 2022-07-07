تحرير 22 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق ومخابز البلينا بسوهاج

شنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج، حملات تموينية مكبرة برئاسة رانيا عاطف بكري، رئيس قسم الإرشاد الاستهلاكي، وبالاشتراك مع إدارة تموين مركز البلينا، لمراقبة صلاحية السلع الغذائية وضبط الأسواق بالتزامن مع الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بناء على توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وبإشراف المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج.

الحملة تستهدف قرى وبندر البلينا

واستهدفت الحملة التموينية أسواق قرى الحرجة قبلي وبرديس وبندر البلينا بمركز البلينا بسوهاج، وتم التفتيش على محطات البنزين ومحلات الجزارة ومحلات الدواجن وتجار الأسمنت ومحلات البقالة والمخابز البلدية داخل القرى المستهدفة بالمركز.

تحرير مخالفات تموينية في الحملة

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر عدم إعلان عن أسعار لحوم ودواجن وسلع غذائية، ومحضر جنح عدم إعلان عن أسعار المواد البترولية، ومحضرين نقص وزن خبز داخل مخابز بلدية، ومحضر خبز غير مطابق للمواصفات داخل مخبز بلدي، ومحضر عدم إعطاء بون صرف داخل مخبز بلدي، و4 محاضر جنح عدم حمل شهادة صحية لعاملين بمنشآت غذائية.

كما تم تحرير 4 محاضر عدم نظافة، و4 محاضر تقرير حماية مدنية لعدم الالتزام باشتراطات السلامة المهنية، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.

شارك في الحملة سعد الدين السيد، مدير إدارة التموين بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، وثروت حسين محمد بإدارة حماية المستهلك، وعطاي أحمد مصطفى، رئيس التفتيش المالي والإداري بإدارة تموين البلينا، وعادل علي أحمد، أمن صناعي بإدارة تموين مركز البلينا، ومحمود نبيل مشالي، مفتش أغذية بإدارة تموين مركز البلينا.