إعلان أسماء الناجحين في اختبارات التمريض «العربي والإنجليزي» بشمال سيناء

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء الأسماء التى اجتازت اختبارات اللغة العربية والإنجليزية، التى أُقيمت بقسم كلية التربية بجامعة العريش.

وجاء في بيان الصحة أن يوم 20 من الشهر الحالى سيشهد بدء اختبارات القدرات بمقر ميرية الصحة بالعريش.

الشروط وقواعد القبول بالمدارس الفنية الثانوية بالتمريض

وكانت مديرية الصحة أعلنت عن شروط القبول والالتحاق بمدارس التمريض هذا العام 2022 – 2023، وبناء على تصديق اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والقواعد الواردة من الأدارة العامة بوزارة الصحة، فإن الشروط وقواعد القبول بالمدارس الفنية الثانوية بالتمريض هى كالتالى:

- مدة الدراسة 5 سنوات دراسية.

- المتقدم مصرى الجنسية حسن السير والسلوك.

- الحصول على الشهادة الأعدادية الحديثة لغة انجليزية لعام 2021- 2222

- القبول لاعلى المجاميع المتقدمة وقد تم تحديد المجموع 263 درجة.

- يُشترط على المتقدم ان يكون حاصل على جميع السنوات الدراسية من أولى أبتدائى الى الأعدادية من مدارس شمال سيناء والتقديم فى نفس مكان الحصول على الشهادة الإعدادية.

- ألا يقل سن المتقدم فى أكتوبر 2022 عن 14 أعوام و6 أشهر.

- ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

- يلتزم المتقدم بتقديم الملف الدراسي فى نطاق الإدارة التعليمية الصادر منها الشهادة الإعدادية.

- عدم التنقل نهائيا من مدرسة الى أخرى خلال فترة الدراسة، حيث القبول يتم طبعا لأحتياج كل مركز دراسى وكل محافظة، الفرص بين الطلبة، حرصا على مبدأ التوطين.

تفاصيل اختبارات القبول

- ضرورة أجتياز الآختبارات الآتية:

- أختبار الإملاء فى اللغة العربية، بشرط الحصول على 7 درجات من عشرة.

- كشف الهيئة وباقى أختبارات القدرات،أختبارات نفسية بواسطة تخصص أمراض نفسية،قوة ملاحظة واللباقة فى الحديث.

- سرعة الاستجابة ورد الفعل مهارات التواصل والمعلومات العامة، أختبار الحاسب الألي والخلو من العيوب الخلقية التى تؤثر فى عمله.

- المظهر العام سلامة النطق، التناسق بين الطول والوزن.

- الكشف الطبى بواسطة القومسيون الطبى، كشف نظر وباطنة، واختبار مخدرات.

ويتم بعد أجتياز الأختبارات،ويكون الكشف الطبى موضح به أسم الطبيب،ثلاثة القائم على الكشف، قبل التوقيع بالفرمة.

- تقديم أبناء الشهداء فقد طبقا للشروط والتعليمات عدا شروط الحد الأدنى، للمجموع، مع أحضار شهادة معتمدة تثبت أن أحد الوالدين من شهداء الوطن، مع عدم استفادة أكثر من حالة خلال الأعوام الماضية، ويتم التصديق على النسب المحددة،من السلطة المختصة.