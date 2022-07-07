أجزاء من حصان مذبوح تثير الجدل بالإسكندرية.. وجهود مكثفة لضبط الفاعل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مصور يظهر وجود أجزاء من حصان مذبوح وملقى وسط القمامة بمنطقة الرأس السوداء شرق الإسكندرية، ما أثار حالة من الخوف لدى المواطنين ظنا منهم أن أحد الجزارين قد قام بذبح الحصان وبيع لحمه، بالتزامن مع ذبح المواشي خلال الأيام الجارية تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

تفاصيل العثور على أجزاء حصان مذبوح

وبحسب ما نشره مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنهم وجدوا بقايا أجزاء حصان مذبوح داخل شارع البصل المتفرع من منطقة الرأس السوداء شرق الإسكندرية، حيث تبين ورود كيس القمامة الذي يحوي تلك الأجزاء من شارع 5 في نطاق الرأس السوداء.

المباحث تكثف جهودها لضبط الفاعل

وتبع ذلك تكثيف مباحث التموين وقسم شرطة منتزه ثالث، عمليات التفتيش على محال الجزارة في المنطقة وأخذ عينات من اللحوم لمعرفة إذ كان أحد المحلات تحوي لحوما مختلفة عن المذبوحات العادية مثل الخراف والعجول، وذلك لرصد الفاعل وتقديمه إلى جهات التحقيق.

رئيس الحي: معرفة الفاعل لتوضيح سبب الفعل

وقال اللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول، إن مباحث التموين وقسم منتزه ثالث يكثفون جهودها منذ أمس وحتى اليوم لمعرفة حقيقة هذا الأمر وإيجاد صاحب الفعل.

وأضاف «سحلول» لـ«الوطن»، أن تلك الأجزاء قد وجدت في كيس قمامة فقد يكون منقولا من مكان آخر، وليس شرطا أن تكون الواقعة حدثت في ذات مكان إيجاد تلك الأجزاء، لافتاً إلى أن التحقيقات ستوضح الفاعل وسبب فعلته إذ كان بهدف المتاجرة أو إثارة الفتن قبل عيد الأضحى المبارك.