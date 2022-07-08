شروط التقديم بمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية لطلاب الإعدادية

كشفت وزارة التربية والتعليم عن عدة خطوات يجب اتباعها عند التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك للطلاب الذين حصلوا على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2022 –2023، وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على الموقع الرسمى لها، أن شروط التقديم للالتحاق بمدرسة العربي لـ«التكنولوجيا التطبيقية» بالتعاون مع مجموعة شركات ومصانع العربي يكون كالتالي:

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدارسي 2021 - 2022، وأن لا يقل مجموعه عن 230 درجة.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 سنة في أول أكتوبر 2022.

- يتاح التقديم للبنين من إدارة قويسنا بمحافظة المنوفية وإدارة بنها بمحافظة القليوبية.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي والمقابلة الشخصية، والكشف الطبي الشامل والتحاليل الطبية.

مميزات مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية:

- الدراسة ثلاث سنوات.

- توفير فرص تعيين الطلاب المتميزين.

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- يكون التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع، وشركات الشريك الصناعي.

- يتم الحصول على مكافات مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب للمدرسة.

- توفير وجبة غداء.

التخصصات بمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

- الكهرباء، التبريد والتكييف.

- الميكانيكا، اللوجستيات.

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن خطوات التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، تتمثل فى اختيار طالب الشهادة الإعدادية للنموذج الذي يرغب التقديم عليه كاختيار أولي من بين التعليم والتدريب المزدوج، التكنولوجيا التطبيقية، ومراكز التميز، وعقد امتحانات القبول داخل المدارس المحددة كمراكز للامتحانات في المواعيد المحددة.