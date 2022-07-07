أسماء المصابين في حادث أبو سمبل أسوان.. بينهم أطفال

بعد ساعات قليلة من وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة «ثلاجة» لنقل الأسماك عند الكيلو 100 على طريق أبو سمبل بأسوان، لقي على إثره 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 44 آخرين بينهم أطفال، سارع الأهالي لمعرفة أسماء المصابين في حادث أبو سمبل أسوان، للاطمئنان على ذويهم من ركاب الأتوبيس والذين جرى نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وجرى إخطار الجهات الأمنية وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

أسماء المصابين في حادث أبو سمبل أسوان

وتنشر «الوطن» أسماء المصابين في حادث أبو سمبل أسوان، وهي منال إلياس علون، ومحمد عبدالرؤوف، ونعمات نزر الهدى أحمد، وأريج يحيى عبدالدايم، ووهج محمد صلاح، وصلاح محمد صلاح، ونمار محمد صلاح، ومحمد إبراهيم حمد الله، وهناء عيسى أحمد، وريتال منتصر حسن، ونوال منتصر حسن، ورفيق منتصر حسن، وريهام منتصر حسن، وعوضية إبراهيم حمد الله، وسليمان مهدي سليمان، وتفائل عبد النبي، وإسراء محمد خليل، وعادل علي عمر، ومناهل يحيى عبد الدايم، ونبيل منصور محمد، وسالي عبدالرحمن، وأيمن حسن آدم، وعبدالرحمن زكريا شرف، وياسين صادق محبوب، ومحمد نور أحمد، وعبد الله حجاجي، وموسى عبد الله دهب، بالإضافة لمصابة مجهولة الهوية حتى الآن.

أسماء ضحايا حادث أبو سمبل أسوان

بينما تضمن أسماء ضحايا حادث أبو سمبل أسوان، محمود أشرف أحمد، ومحمد نصر الدين محمد وأسامة نصر الدين الطيب، ومبارك محمد نور، ومحمود محمد السيد، ووليد حسن عدلان، وتغريد جعفر إبراهيم، ونمارق بشير أحمد، 28 سنة، ومصطفى ربيع حسن، ومحمد علي عثمان، ومحمد المهدي محمد، وميثاء المهدي يبارك، وعبدالعظيم عادل يعقوب، و3 جثث أخرى مجهولة حتى الآن.