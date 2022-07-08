حظك اليوم برج الحمل الجمعة 8-7-2022 عاطفيا ومهنيا

وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، لمواليد برج الحمل اليوم الجمعة على الصعيد العاطفي، فإن فينوس في منزل العلاقات، وهذا سوف تدفعك للاقتراب ممن تحب، وقد تؤثر بشدة في الجنس الآخر، لهذا يجب مواصلة الحوار بشكل هادئ ومتزن معه، حتى تستطيع اكتساب ثقته، وعلى الصعيد المهني، تحذرك عبير فؤاد من وجود القمر بشكل يتنافر مع المريخ في منزلي المال، لهذا يجب الحذر والحيطة، وعليك اليوم باتباع الدقة والتروي في إدارتك لأعمالك ونفقاتك وأموالك وتأنّ في خطواتك المهنية.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

وأكدت عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج، أن فينوس موجود اليوم في محور برج مولود الحمل، خاصة داخل منزل العلاقات ، ولهذا سوف تدفعك الافلاك للاقتراب بشدة ممن تحب، وقد تنجح في التأثير بشدة في الجنس الآخر، لهذا يجب أن تكون لطيف ورقيق اليوم، وأظهر جاذبيتك وسحرك أمام الطرف الآخر، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

وأوضحت عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج، أنه يجب أن تكون حذرا اليوم مولود برج الحمل، نظرا لوجود القمر بشكل متنافر مع المريخ في منزلي المال، لهذا عليك اليوم باتباع الحذر والدقة، وابتعد عن التسرع، خاصة فيما يتعلق بإدارتك لأعمالك ونفقاتك وأموالك، حتى لا تتعرض لأي خسائر مالية، كما تنصحك الأبراج بتأجيل القرارات الهامة اليوم، وتأنّ في خطواتك المهنية.