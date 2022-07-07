حظك اليوم برج القوس الخميس 7-7-2022 عاطفيا ومهنيا

«فرقع لوز» أنسب وصف يمكن أن يطلق على مواليد برج القوس، فهم من الشخصيات التي لا يمكنها البقاء في مكان واحد لفترة طويلة، لذلك يتنقل من مجال عمل لآخر بشكل سريع

وفيما يلي تستعرض بوابة «الوطن»، ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، لمواليد برج القوس والمتابعين لحركة الكواكب والأبراج وتأثيرها على حياتهم خلال اليوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، على النحو التالي:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

وفي تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج القوس، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي، فأن الوقت مثالي لاتخاذ قرارات موفقة ولتحقيق تطور ومكاسب، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وتضيف فؤاد أما أصحاب هذا البرج على المستوى العاطفي والعائلي، فيكون القمر في منزل الأصدقاء يدفعك نحو اكتشاف العالم والاحتفال مع الأحباب والأصدقاء.

مشاهير برج القوس

قوة الشخصية والذكاء والحاسة السادسة من أبرز صفات مواليد برج القوس الذي يؤمن بأن الإبداع والتغير الدائم سنة الكون، من أبرز نجوم هذا البرج الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، ومحمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.