حظك اليوم برج الميزان الخميس 7-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يميلون دائمًا لتحقيق العدالة للآخرين، ويعجزون عن تحقيقها لأنفسهم، هكذا يمكن وصف مواليد برج الميزان، المعروفون بالقلب الطيب الذي يفضل دائمًا مساعدة الآخرين بدون حساب، لكنة يرفض الافصاح عن مشاكله الشخصية للآخرين.

وفيما يلي تستعرض بوابة «الوطن»، ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، لمواليد برج الميزان والمتابعين لحركة الكواكب والأبراج وتأثيرها على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، على النحو التالي:

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

وفي تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الميزان، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي، فعلى الرغم من الضغوط.. المريخ في منزل المدخرات يدفعك لتوجيه جهودك وقواك نحو أعمال تعود عليك بالفائدة والربح، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

وتضيف فؤاد أما أصحاب هذا البرج على المستوى العاطفي والعائلي، فيكون القمر في برجك مما يجعلك اليوم تثير الإعجاب والفضول بشخصية ساحرة.

مشاهير برج الميزان

العمل هو الأولوية الأولي لمواليد برج الميزان، فهم يسعون دائمًا بكافة الطرق لاثبات مهاراتهم وقدراتهم على تخطي الصعاب، فهم دائمًا يمتلكون الإرادة القوية، وعلى رأس نجوم هذا البرج الفنانتين روبي وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان عمرو دياب وبهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.