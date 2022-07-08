حظك اليوم برج الثور الجمعة 8-7-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الثور من الأبراج الترابية، وحسب توقعات الافلاك له اليوم على الصعيد المهني، فوجود القمر بمواجهة برجك، يعرضك لحالة من التشويش، ما قد يشغلك اليوم أمر تعاقد أو شريك ـ لهذا عليك أن تدرس الأمور بدقة، وانتبه لحقوقك.

أما على الصعيد العاطفي والاجتماعي ، فتطالبك الافلاك بالحذر وعدم التسرع أو الانفعال في أحاديثك اليوم، ذا كنت متزوجا فيجب ان تتخل اليوم عن رغبتك في فرض رأيك بأي ثمن، لأنك معرض للكثير من المشاكل.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

أكدت عبير فؤاد خبيرة الفلك والابراج، أن مولود الثور اليوم، عليه الحذر والتروي مع شريك حياته إذا كنت متزوجا، حيث يجب أن تتخل اليوم عن رغبتك في فرض رأيك بأي ثمن، على شريك حياتك، حيث انه من المتوقع أن تصادف الكثير من المشاكل نتيجة إصرارك، وعدم إتاحة حيز للمناقشة مع شريك حياتك، مما يزيد من حجم الضغوط، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

وأكدت عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج، أنه يجب الابتعاد اليوم عن كافة الأمور التي تساعدك على الغضب والانفعال مولود برج الثور، نظرا لأن القمر بمواجهة برجك اليوم، وهذا سوف يشوشك وقد يشغلك اليوم أمر تعاقد أو شريك، لهذا عليك أن تدرس الأمور بدقة، وانتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم.