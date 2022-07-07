فرحة بين طلاب الثانوية العامة بالقليوبية بعد امتحان الإنجليزي.. «خرجوا بدري»

أعرب طلاب الثانوية العامة في محافظة القليوبية، اليوم الخميس، عن سعادتهم بسهولة امتحان اللغة الإنجليزية الذي أدوه اليوم في 112 لجنة، حيث خرجوا من اللجان قبل الموعد المحدد، مشيرين أن الامتحان كان بمثابة «عيدية العيد» لهم من واضعي الامتحانات، وأنه ساهم في رد الأمل لهم بعد صعوبة امتحان الجغرافيا.

«الوطن» أجرت بثا مباشرا من أمام لجنة الثانوية بنات ببنها، حيث أعرب الطلاب في اللجنة عن سعادتهم بسهولة امتحان اللغة الإنجليزية، مؤكدين أنهم خرجوا قبل ربع ساعة من انتهاء وقت الامتحان، لأنه كان سهلا جدا وفي مستوى كافة الطلاب، ما عدا القطعة التي كانت بها بعض «التكات»، بحسب وصفهم.

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لاتوجد شكاوى من امتحان الإنجليزي

وأعلنت غرفة عمليات الامتحانات في مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن تقارير الغرفة أكدت أنه لا توجد شكاوى من الامتحان، ولم يحدث ما يعكر صفو الامتحانات في اللجان المختلفة، ولم ترد شكاوى للغرفة والمديرية.

وأدى طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس، الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا بجميع محافظات الجمهورية.

تهيئة المناخ المناسب للطلاب

فيما قال الدكتور ياسر محمود وكيل، وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه تم توفير كافة الاستعدادات وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، حيث تم تجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات وخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع تطهير وتعقيم أقسام اللجان يوميا، والتأكيد على مراعاة التباعد، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة.