الحكومة ترصد جهود توفير السلع.. ومواطنون: أسعار أقل وجودة عالية

لا تتوانى الدولة المصرية عن بذل كافة الجهود لإحداث التوازن في أسعار السلع المختلفة بالسوق المحلي وتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، في إطار خطة مواجهة التحديات والتداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، ما ظهر جليا في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، والمضي قدما في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي، ما انعكس على الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، وتأمين احتياجات المواطنين في هذه المناسبة، من خلال التوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة، وتوفير مختلف أنواع اللحوم الحمراء ولحوم الأضاحي، فضلا عن تكثيف دور الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق.

مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء الجزء الرابع من سلسلة الفيديوهات التي تسلط الضوء على جهود الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تضاعفت الجهود لإتاحة وتوفير السلع واللحوم استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وأظهر الفيديو أنّه جرى تحقيق اكتفاء ذاتي من اللحوم الحية بنسبة 60% مقارنة بـ40% قبل عام 2014، مشيرا إلى أنّ مدة تغطية اللحوم الحية تصل حاليا إلى نحو 15 شهرا، بينما تبلغ مدة تغطية اللحوم المجمدة 6.5 شهر، في حين وصل حجم تعاقدات اللحوم الحية والمجمدة إلى 29.8 ألف طن منذ يوليو 2021.

المشروع القومي للبتلو

وبالنسبة للمشروع القومي للبتلو، أشار الفيديو إلى أن المشروع يساهم في تربية وتسمين 461 ألف رأس ماشية، فضلا عن زيادة رؤوس الماشية بالأسواق، وكذلك توفير اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة.

وأوضح الفيديو أنّ الدولة واصلت جهودها في نشر المزيد من منافذ بيع السلع بكميات وفيرة وأسعار مخفضة في جميع محافظات الجمهورية، خاصة المنافذ التابعة لوزارة الزراعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ومنافذ السلع التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومنافذ أمان.

وخلال تصريحات في الفيديو، ذكر رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور طارق سليمان، أنّ هناك 171 منفذا تسويقيا ثابتا، إضافة إلى 23 متحركا تابعا لوزارة الزراعة يغطي أنحاء الجهورية كافة، مشيرا في الوقت ذاته إلى تخصيص خط ساخن تابع لوزارة الزراعة بأرقام 15500، ورقم واتساب 01558626681 للتواصل السريع حال وجود أي مشكلة تواجه المواطن.

من جانبه، أوضح العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عادل عبدالعزيز، أنّه جرى وضع خطة محكمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك لتوفير كافة أنواع السلع الغذائية ومنها اللحوم بأنواعها المختلفة في 1350 منفذا على مستوى محافظات الجمهورية كافة، بأسعار مخفضة ومناسبة لفئات المواطنين كافة، فضلا عن إقامة 39 شادرا على مستوى الجمهورية لتوفير الخراف الحية بسعر 90 جنيها للكيلو.

جهود الدولة لتوفير السلع

ورصد الفيديو آراء عدد من المواطنين بشأن جهود الدولة لتوفير السلع في المنافذ المختلفة للبيع، مؤكدين توافر أنواع اللحوم بأسعار مخفضة بنسب تصل لـ40% وبجودة عالية، فضلا عن توافر السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت والدقيق وغيرها، وكذلك الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة تختلف عن مثيلاتها بالأسواق الأخرى خارج المنافذ التابعة للدولة.

وأشاد المواطنون بمستوى الخدمة المقدمة في تلك المنافذ، وحرص الدولة وتعاون الجهات المختلفة لتقديم كل سبل الدعم للمواطنين من أجل تخفيف الأعباء عليهم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وغيره من المناسبات.