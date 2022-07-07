«رحمة» في دعوى طلاق: «زوجي متسول وعنده ثروة بالملايين»

على طريقة 8/1 دستة أشرار، خدع «منير. أ» زوجته، وعلى مدار 3 سنوات، أوهمها بأنه يعمل موظف في أحد البنوك، ويستيقظ كل يوم ويذهب لعمله ويعود وقت الانتهاء من العمل، وبعدها بساعتين يذهب لعمل آخر حتى يحسن دخله، ويصرف عليها والمنزل أقل من المفترض، مدعيًا ضيق الحال طوال فترة زواجهما، لتكتشف الزوجة حقيقته بالمصادفة.

دعوى طلاق للضرر

داخل أحد مكاتب المحاماة، كانت الساعة تشير إلى الـ 8 مساءً، جلست سيدة في ريعان شبابها، ونظرات التوتر تعلو وجهها الحزين، وتنتظر متابعة دعوى الطلاق التي قدمتها لمحكمة الأسرة، حتى تتخلص من زوجها الذي خدعها واستخف بعقلها، منذ اللقاء الأول بينهما، وكتبت داخل الدعوى أسباب غريبة، والسبب الوحيد الذي يثبت صحة كلامها، هي المستندات التي أرفقتها مع الدعوى.

بعد 3 سنوات هددها بالطلاق

روّت «رحمة. ر» 26 سنة لـ«الوطن» تفاصيل زيجتها التي دامت 3 سنوات كانت فيهم «مغفلة» -حسب وصفها- حيث أنها عاشت تحت سقف واحد مع رجل خدعها، وكان بارعًا في التمثيل لحد الذهول، لتكتشف بالصدفة أنها تعيش مع رجل آخر، ما جعلها تواجهه بفعلته ولم ينكر ذلك بل هددها بالطلاق وحرمانها من حقوقها الشرعية.

الزوج خدعها بأنه موظف

«زي الأفلام كده، طلع عنده ملايين وعمارات وأحدث عربيات، بس هو عايش على مرتب الموظفين، قال يعني هو موظف»، كلمات تملأها نبرة السخرية قالتها الزوجة العشرينية لتعبر عن ما اكتشفته عن زوجها الكاذب، الذي استغل طيبة قلبها، وطاعتها لوالديها منذ اللقاء الأول، وأنها ترضي بقليلها، إذ أنه أوهمها وقت التعارف بأنه موظف في بنك، ولأن راتبه لا يكفي، يعمل بعد الوظيفة في أي عمل يجده حتى يحسن دخله، واشترى شقة من شقى عمره، ولذلك طلب من والدها أن يتقاسما مستلزمات الشقة وحفل الزفاف، ولأنه كان بارع في التمثيل، صدق والدها أنه شاب مكافح وبنى نفسه، وأنه محترم كما مدحه الجميع.

3 سنوات أوهمها بأنه موظف في بنك

وبعد أن انتهيا من تجهيزات شقة الزوجية وحفل الزفاف، انتقلت للعيش معه ومنذ الأسبوع الأول في الزواج، عاد للعمل وعلى مدار 3 سنوات كان يستيقظ في الـ6 صباحًا ويوهمها بأنه يذهب للعمل، وبعد عودته يذهب لعمل آخر، حتى أنه اتفق معها على تأجيل فكرة الإنجاب فترة حتى يستقر ماديًا، فوافقته، وكانت تعيش على أقل الأساسيات التي تحتاجها سواء لها أو للمنزل، لأنه كان يوهمها بأن المرتب لا يكفي.

صديقتها كشفت السر.. «طلع متسول»

«صحبتي عزلت في شقة جديدة وبعدها لقتها مستغربه إنها بقالها فترة بتشوف جوزي وقت خروجه من الشغل، مع إن البنك في منطقة تانية بعيدة عنها، في الأول افتكرت أنها بيتهئ لها، وقولت لها إنه ممكن يكون شغله التاني، ولما سألته قالي عنوان تاني، فتأكدت إنه بيخوني، ولما روحت وراه لقيته بيدخل مطعم يغير هدومه ويطلع يتسول في الشارع، اتصدمت ومصدقتش ولما راقبته فترة أتأكدت، وعرفت إنه لا موظف ولا عمره اشتغل، وطول عمره متسول»، حسب حديث الزوجة.

«رحمة»: عنده ملايين في البنك وعمارات

وأنهت «رحمة» حديثها بأنها واجهته ولم ينكر بل هددها بطلاقها وحرمانها من حقوقها، وبعد فترة من البحث وراءه اكتشفت أنه يمتلك سيارات وعمارات وشقق فاخرة بالإضافة لحسابه البنكي، وأنها قدمت هذه المستندات في دعوها لمحكمة الأسرة بجنوب القاهرة، وحملت دعوى طلاق للضرر رقم 943.