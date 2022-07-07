«التعليم» تكشف تفاصيل الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2022 في القاهرة

كشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في القاهرة، عن تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2022 في محافظة القاهرة، موضحة أنّ الحد الأدنى للتنسيق بمدارس الثانوي العام الرسمي 240 درجة، ويتم التقديم إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك عبر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويتم سرعة البت في الطلبات إلكترونيا حسب القواعد المعمول بها في هذا الشأن.

تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2022 القاهرة

وحصلت «الوطن» على تفاصيل التنسيق، حيث يتم قبول الطلاب حسب المربع السكني ومربع الإدارة التعليمية التي حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، والطلاب الحاصلين على مجموع 266 درجة فأكثر يسمح لهم بالتقديم في المدارس التي يرغبون بها خارج المربع السكني أو داخله على مستوى المحافظة، وتقبلهم هذه المدارس بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب المقبولين بكل مدرسة.

ووفق تنسيق الثانوية العامة 2022 القاهرة، بالنسبة للطلاب الحاصلين على مجموع 252 درجة فأكثر يسمح لهم بالتقديم في المدارس التي يرغبون بها داخل الإدارة التعليمية فقط، دون التقيّد بالمربع السكني، وتقبلهم المدرسة بما لا يزيد عن 25% من أعداد المقبولين بالمدرسة.

الحد الأدنى للقبول في المدارس الخاصة

وتشمل التفاصيل التي حصلت عليها «الوطن» من مصادرها في مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنّه لا يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي بالقاهرة رسمي إلا لأبناء المحافظة أنفسهم الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من إحدى مدارس القاهرة، ولا يسمح إطلاقا لطلاب الصف الأول الثانوي بأي محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة، إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظتهم، وطبقا للقرارات الوزارية المعمول بها.

كما تشمل التفاصيل الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي بالمدارس الخاصة 140 درجة، والقبول بفصول الخدمات أقل من الحد الأدنى لتنسيق الثانوي العام 40 درجة.